Smadremandens efterladenskaber forurener Humlegårdsbækken

En beboer fra Bostedet Kløvervænget bruger megen energi på at skille biler ad. Desværre havner blandt andet forskærme, lygtehuse og andre dele fra skrotbilerne i Humlegårdsbæk, som er ynglested for havørreder. Foto: Jacob Schultz

Kløften og bækken lige nord for Bostedet Kløvervænget flyder med affald i form af knuste bildele og glasskår. Forureningen stammer fra en lille befæstet plads, hvor der smadres bilvrag med jævne mellemrum.

HADERSLEV: Vandløbet Humlegårdsbæk flyder stille ned gennem den gamle gartnergrund mellem Vandlingvej og Aarøsund Landevej - lige syd for Grønningen. Men vandet løber ikke uhindret i dette vandløb, der blandt andet er gydeplads for havørred. Ét sted har der dannet sig en lille dæmning mellem to broer i vildnisset. Hovedbestanddelen i dæmningen er bilskrot. I det hele taget ligger der bildele og indmad fra smadrede biler over en 100 meter lang strækning: Lygter, isolering, en stor front, sæder, hattehylder og lignende. Det hele stammer tilsyneladende fra en befæstet plads lige bag Bostedet Kløvervænget. Her holder den lokale smadremand til. Han har ifølge avisens kilder stået her med jævne mellemrum siden institutionens fødsel for seks år siden. Cirka én gang om måneden, får han leveret en skrottet bil.

Hammer og skruetrækker Det er den bedste dag på måneden. Han tager sin lille værktøjskasse frem, og så går han i gang med at splitte bilen ad; mest med hammer og skruetrækker. Men han vil helst ikke ses, selv om han står i fuld offentlighed og har det smadder sjovt. Forbipasserende kan godt få et bestemt: "I går bare videre". - Han bliver ved med at hamre og banke, til der ikke er mere, der kan skrues af, beretter Rikke Skovrup. Hun er en de naboer/genboer, som har forsøgt at få kommunen i tale. Ikke om selve handlingen; men rodet efter det. - Det er fint, at han har noget at lave, men det er bare synd, at det bliver smidt herude og ligger dernede. Det er et svineri uden lige. De rydder ikke op, og der er mange dyr dernede.

Glasskår i græsset Hun og manden plejer at gå tur med deres to hunde langs Humlegårdsbæk hver dag. I begyndelsen samlede de noget af affaldet op, men det blev hurtigt uoverkommeligt. Nu tør de slet ikke gå forbi smadremanden. Ikke fordi han gør nogen noget, eller skræmmer forbipasserende, men græsset flyder med glasskår fra bilvragene. - Den ene hund fik noget glas i poterne, forklarer hun. Senest har hun forsøgt at bruge kommunens "giv et tip" app, for at gøre opmærksom på svineriet. Men den gav bare meddelelsen "afvist". Vandløbsmedarbejder Claus Hansen kender da heller ikke til anmeldelser om forurening af Humlegårdsbæk og den omgivende kommunale grund med bilskrot. - Det skal vi da ud og kikke på. Der må ikke ligge sådan noget affald i vandløbet, konstaterer han og anbefaler at ringe til kommunen: - Det lyder som om, der er et teknisk problem med den der app.

70 biler Noget af affaldet i naturområdet bliver dog ryddet op. Når beboeren på institutionen er færdig med at smadre en bil, flyder hele græsskrænten. Den bliver renset. Forleden få der flere bilsæder i kløften og bækken. De blev også fjernet. - Hvordan havner de dernede? - Fordi han smider rundt med det. For en måned siden talte vi 14 hattehylder. Det er synd, for der mange dyr dernede, fortæller Rikke Skovrup. Hun er for eksempel flere gange blevet overrasket af rådyr. Da avisen var med på tur mandag, hoppede en kanin rundt. Holder tallet med en bil om måneden i cirka seks år, har smadremanden på den måde knust omkring 70 biler.