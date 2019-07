Små pyramider flyder i et hav af plastik

Haderslev: Der flyder et par pyramideformede genstande rundt i havnebassinet ved Streetdome. Det har de gjort siden fredag, hvor kunstneren Felix Pedersen sammen med Lasse Petersen fra Haderslev søsatte et kunstprojekt med et særligt budskab.

- Pyramider er jo kendt som gravmæler. Felix Pedersen mener, at det er tid at sætte et gravmæle over vores havmiljø, som er ved at gå til i plastik, forklarer Lasse Petersen.

Men der er også plads til håb. Pyramiderne er har på en af siderne en påskrift med "re-kreate the world", mens der på den anden pyramide står "nature mort", død natur.

- Der er masser af symbolik. Farverne skal signalere de dystre udsigter, men der er også en grøn side, som er håbet, forklarer Lasse Petersen.

Pyramiderne har blandt andet været i vandet ved kulturmødet på Mors. Det hele flyder paradoksalt nok på dunke af plastik og er lænket til bundet, så de ikke generer skibstrafikken.

Kommunen har givet tilladelsen til det flydende kunstværk.

