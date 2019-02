Slut med navne fra Rerup: - Men kommunale direktører må fortsat finde sig i at blive nævnt

Mogens Rerup fra Enhedslisten har her sidst på dagen haft en snak med Enhedslistens kommunalordfører Finn Sørensen. De er blevet enige om, at Mogens Rerup skal udelade navne på basismedarbejdere.

HADERSLEV: Efter en kammeratlig snak med Enhedslistens kommunalordfører Finn Sørensen, har Enhedslistens medlem af Haderslev Byråd, Mogens Rerup, lovet sit parti at stoppe med at nævne navne på ansatte i kritiske opslag om Haderslev Kommunes jobcenter.

- Det går ikke at hænge medarbejdere ud og sætte dem i gabestok i offentligheden. Det tager vi skarpt afstand fra, siger kommunalordfører Finn Sørensen, og fortsætter:

- Jeg har talt med Mogens Rerup i dag og fortalt ham vores syn. Han har gjort, hvad han har gjort, men vi nåede da så langt, at han sagde, at han ville stoppe fremover.

Mogens Rerup mener også, at de har haft en fin snak, og han erklærer sig enig i ikke at nævne navne på såkaldte basismedarbejdere:

- Jeg har lovet ikke at nævne deres navne, uanset hvad de har lavet af svinestreger, jeg skal nok få fat i dem på anden vis. De kommunale direktører derimod må dog fortsat finde sig i at blive nævnt, især direktøren er erhverv- og borgerservice og kommunaldirektøren vil blive nævnt uanset, hvad de laver.

- Der er nogen der vil sige at du er blevet banket på plads, er du det?

- Sådan føler jeg det overhovedet ikke. Finn, der ringede til mig, sagde i Enhedslisten er vi ikke tilhængere af den slags. Så sagde jeg til ham, at jeg ville stoppe med at nævne navne på almindelige medarbejdere, selv om det jo ikke er ulovligt, så sagde han hæ hæ hæ, fordi han også godt, at det ikke er ulovligt. Men de kommunale direktører vil fremover blive behandlet ganske som nu.