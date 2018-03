Slottet får bøde og sur smiley for manglende rengøring i køkkenet

GRAM: Det var igen gammelt skidt, der mødte fødevaremyndighederne, da der var kontrol i Gram Slots køkken i torsdags. På en hylde under ovnen lå der for eksempel en bakke med mug, der var nullermænd og "aktive" spindelvæv flere steder, håndvaskene var beskidte og drypbakken med rene glas havde en bund dækket med mug på indtørret rødvin.

Det udløste straks en bøde på 10.000 kroner. For knap to måneder tidligere fik Gram Slot indskærpet, at køkkenet skulle holdes rent og ryddeligt.

Den gang var grøntsagsrummet for eksempel også fyldt med vasketøj, mugne rødkål og kartofler med spirer. Der var meget fedtet i køkkenet og der var skimmel ved kølemontrernes låger.

Det udløste kun en let smilende smiley.

Forklaringen den gang var, at der var bestilt for meget rødkål hjem i julen. Virksomheden lovede at se på forholdene med det samme. Det skete ikke.

- Det er ikke godt. Det må bare ikke ske. Det er vi meget kede af. Vi bad allerede dagen efter om et nyt kontrolbesøg. Der er ingen undskyldning, siger slotsherre Svend Brodersen

Til fødevaremyndighederne forklarede virksomheden, at man ikke havde fået gjort rent på grund af sygdom og manglende tid.

- Når det nu skete. Hvad er forklaringen så?

- Det kan vi ikke rigtig bruge til noget. Jeg gider ikke en helt masse undskyldninger.

Han vil hellere se fremad.

- Vi er glade for, at alt omkring håndtering af fødevarer er 100 procent i orden. Der er ingen gæster, der har været udsat for noget mad, der ikke har været i orden. Det her er en løftet pegefinger. den har vi taget rigtig, rigtig alvorligt.