GRAM: Svend Brodersen, ejer af Gram Slot, er kendt for at have et nært forhold til sine træsko, men dem stillede han, eller byttede ud med sorte sko, da han fredag eftermiddag hilste på sir Cliff Richard, der giver koncert på slottets plæne.

Men bortset fra lidt pænere sko og en høflig velkomst, så fik Cliff Richard de samme "røverhistorier" om Gram Slot og historien på slottet som tusindvis af andre gæster har fået, og da sangeren kørte over til scenen for at afvikle lydprøver, var Svend og hans hustru Sanne straks i sving blandt de knapt 200 frivillige, der er med til at afvikle aftenens koncert, der overværes af cirka 5000 gæster.