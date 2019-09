Slim giver slottet en sur smiley

Gram: Slim har resulteret i, at Gram Slot ikke blot har fået en sur smiley, men også en bøde på 15.000 kroner. Under et ordinært kontrolbesøg i slottets køkken 11. september konstaterede kontrollanterne fra Fødevarestyrelsen nemlig, at slottets isterningemaskine indvendig var snavset til med slimede, sorte belægninger, mens maskinens lameller udvendigt var belagt med kalk og sorte belægninger.

Da Fødevarestyrelsen ikke kunne få svar på, hvor tit og med hvilket interval maskinen bliver gjort ren, samt hvem der har ansvaret for rengøringen faldt bøden og den sure smiley, som er den anden inden for halvandet år. Slottet fik også en sur smiley på grund af problemer med hygiejnen 15. marts 2018.

- Det drejer sig om en ældre isterningemaskine, der ikke kan skilles fuldstændig ad og derfor er svær at få gjort helt rent. Så den bliver skiftet ud med en ny, der er lettere at rengøre, eller måske et helt andet system, siger direktør Svend Brodersen fra Gram Slot, der ærgrer sig.