- Forsvarsforliget betyder store ændringer for hæren. Men i 2023 har vi en væsentlig stærkere hær.

Fungerede chef for hærstaben oberst Keld Christensen var enig i den udlægning.

Men han konkluderede også, at ikke bare hans regiment, men hele hæren bliver styrket:

Telegrafregimentets chef oberst Søren Andersen anerkendte, at ikke alle er lige tilfredse.

Det blev markeret med en parade på kasernen mandag for dem, som rejser. Den ny garnisonskommandant oberst Lars Mouritsen bød velkommen og kaldte det et epokegørende skifte.

HADERSLEV: Der er opbrud på Haderslev Kaserne. Garnisonen skifter her omkring nytår voldsomt ud i bemandingen. Danske Division flytter til Karup, 1. Brigade flytter til Holstebro og 1. Hovedkvartersbataljon flytter til Fredericia.

Generalmajor Flemming Mathiasen glæder sig til, at Slesvigske Fodregiment afbryder sin 19 år lange ferie. Foto: Jacob Schultz

Gendannes

En enkelt general deltog også i paraden. Generalmajor og chef for Danske Division Flemming Mathiasen konstaterede, at den "midaldrende" division, som er 56 år gammel, "revitaliserer sig selv ved at flytte til nye omgivelser".

Og så så han frem til gendannelsen af Slesvigske Fodregiment på garnisonen.

- ... efter en 19 år lang ferie, som han formulerede det.

Slesvigske Fodregiments Musikkorps bliver som en af de få enheder på kasernen og skifter fra telegraftropperne tilbage til fodregimentet.