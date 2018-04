Haderslev: Forsvarets længe ventede omorganisering er ved at være på plads, og det betyder, at Slesvigske Fodregiment genopstår. Det oplyser forsvarschefen i sit seneste nyhedsbrev. Stab/Danske Division, Stab/1. Brigade flytter og dele af 1. Hovedkvartersbataljon vil, som tidligere oplyst, flytte til henholdsvis Karup, Holstebro og Fredericia, men til gengæld kommer der en let Infanteribataljon på cirka 400 til 500 mand til Haderslev. Tilbageværende i garnisonen vil være Garnisionsstøtteelementet og Deployable Communication Module - E, som er enhed der løser opgaver for NATO ved Louisevej.

- I princippet tømmer vi kasernen og modtager en ny enhed, Den Lette Infanteribataljon, fortæller major Henning Roland Dons, chef for Garnisonsstøtteelementet, Haderslev Kaserne.

Det betyder konkret, at de nuværende tunge officerers enheder udskiftes med nyt personel med færre officerer, men flere befalingsmænd, overkonstabler, konstabler og værnepligtige.

- Vi får naturligvis yngre personel i Den Lette Infanteribataljon, der tilsammen skal besætte hovedparten af stillingerne, siger major Henning Dons.

Det er hensigten, at Slesvigske Fodregiment over en årrække skal opbygges ved at rekruttere personel blandt de værnepligtige. Det betyder også, at Haderslev kan se frem til flere boligsøgende yngre mennesker.

- Det er jeg ikke bekymret for. Vi har et fortrinligt samarbejde med Haderslev Kommune på det område, siger Henning Dons.

Til gengæld skal der laves om på den fysiske indretning af kasernen. Der kommer flere folk ind, men de skal ikke som de nuværende stabe have mange kontorfaciliteter, men andre typer lokaler til materiel, omklædning og ophold.

Der er foreløbig ikke nogen slutdato på, hvornår alle 400-500 mand i Slesvigske Fodregiment skal være på plads, men det er ingen hemmelighed, at rekruttering af personel også er et stort emne i forsvaret.

- Vi skal jo ud og konkurrere om de unge mennesker på linje med øvrige virksomheder og uddannelser. Og nu hvor finanskrisen skulle være overstået, så der er rift om dem, siger Major Henning Dons.

Indtil videre afventer man forsvarets implementeringsplan for konkret at kunne vurdere, hvornår Den Lette Infanteribataljon er på plads på kasernen og fuld opbygget.