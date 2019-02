Slesvigsk Parti vil styrke kulturen: rykker ind i fællesgruppen

Der var glæde, da Slesvigsk Parti tilsluttede sig den borgerlige fællesgruppe, der nu udvides fra 17 til 18 medlemmer. Fællesgruppen sidder dermed solidt på flertallet i Haderslev Byråd. Fra venstre ses Hans-Iver Kley, der er lokalformand og formand for Slesvigsk Partis kommuneforening, generalsekretær Uwe Jessen fra Bund deutscher Nordschleswiger, Børge Koch (R), Olav Hansen, der er næstformand for Slesvigsk Parti i Haderslev, Kjeld Thrane (K), Benny Bonde (LA), Jon Krongaard (DF), Carsten Leth Schmidt (S), Allan Emiliussen (V) og borgmester H. P. Geil (V). Privatfoto

Den borgerlige fællesgruppe vil samle det danske og tyske bibliotek i Bispen efter forbillede fra Sønderborg. Fire ønsker får Slesvigsk Parti opfyldt.

Det tyske bibliotek på Aastrupvej er på vej til at rykke ind i kulturhus Bispen. Det står fast efter, at Slesvigsk Parti netop er blevet optaget i byrådets borgerlige fællesgruppe. En indgang til to biblioteker er fornuftigt for byrådsmedlem Carsten Leth Schmidt (SP), der siden budgetforliget i efteråret har været i forhandlinger med fællesgruppen om en optagelse. Fire punkter er på baggrund af Slesvigsk Partis ønsker indarbejdet i fællesgruppens arbejdsplan. Spørgsmålet om biblioteket er et af dem: - Jeg synes, det er en rigtig god idé. Inspirationen er hentet i Sønderborg Kommune, fortæller Carsten Leth Schmidt, som oplyser, at det tyske biblioteket i Sønderborg har tredoblet sit besøgstal, efter at det er rykket ind i byens multikulturhus hos det dansksprogede bibliotek.

Baggrund De fire punkter, som Slesvigsk Parti har indgået en aftale med den borgerlige fællesgruppe er blevet indarbejdet i det arbejdsprogram, som de nu seks partier i gruppen har aftalt.Der har været ført forhandlinger mellem de seks partier om om udvidelsen siden efterårets budgetforhandlinger.

Fællesarrangementer Med inspiration fra Sønderborg Kommune vil det store borgerlige flertal i fællesgruppen, der består af Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre - og nu altså også Slesvigsk Parti, skabe synergi og interkultur ud fra devisen: én indgang - to biblioteker. Det tyske bibliotek skal ind på en lejeaftale, og det får repræsentanter i Bispens brugerråd. Ifølge en pressemeddelelse fra formanden for fællesgruppen, Allan Emiliussen (V), skal Byhistorisk Arkiv samles i syd. - Med en flytning har vi mulighed for at skabe fælles arrangementer i form af foredrag og forfatterarrangementer, siger Carsten Leth Schmidt, der samtidig håber, at dansk og tysk kultur kan blive styrket, når det får sit eget sted. Med årligt 800.000 besøgende turister i grænselandet er fællesgruppen i enighed blevet enige om at således også at arbejde for kulturel mangfoldighed i grænselandet omkring 2020-fejringen.

Buskort til pensionister Buskort til pensionister samt mulighed for at blive serviceret af tysksproget personale på Haderslev Rådhus er to af de andre aftaler, som Slesvigsk Parti har fået indarbejdet i arbejdsprogrammet. - Vi har fået i både pose og sæk, så vi er glade, siger Carsten Leth Schmidt, der oplyser, at partiet har forhandlet ud fra en bruttoaftale. Med Slesvigsk Parti som medlem af den borgerlige fællesgruppe går gruppen går fra 17 til 18 medlemmer af Haderslev Byråds. Det betyder, at fællesgruppen har styrket sit mandat i byrådet, som samlet har 31 medlemmer.