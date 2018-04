Slesvigsk Parti genvalgte formanden og gør sig klar til fremtiden

Carsten Leth Schmidt er 49 år, økologisk planteavler og medlem af Haderslev Byråd for netop Slesvigsk Parti. Han er gift med Mette, og sammen bor de på Sønderballe, en slægtsgård syd for Haderslev, som de driver som 13. generation.

Det betyder, at han kan fortsætte i spidsen for partiet de næste fire år.

Ny struktur og ændrede vedtægter

Derudover gav de delegerede på årsmødet også grønt lys til, at Slesvigsk Parti stiller op til regionsvalget i 2021. I den forbindelse besluttede man sig for at nedsætte et fast udvalg, der skal beskæftige sig netop med regionspolitik samt at ændre på struktur og vedtægter, så det lader sig gøre at sammensætte og nedsætte udvalg på en anden måde, end vedtægterne foreskriver.

- Jeg er rigtig glad for de delegeredes opbakning og glæder jeg mig til at sætte nye initiativer i søen for Sønderjylland, for grænselandet og for Region Syddanmark, siger Carsten Leth Schmidt i den udsendte pressemeddelelse. /exp