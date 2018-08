Slesvigsk Parti: Vi kan høste meget mere end 56 millioner kroner

Carsten Leth Schmidt fra Slesvigsk Parti ønsker, at Haderslev Kommune går langt videre med integrations- og arbejdsmarkedsområdet end der forud for tirsdagens og onsdagens budgetseminar er lagt op til fra direktionens side.

Ifølge direktionen kan Haderslev Kommune spare 56 millioner kroner årligt, hvis kommunen bliver lige så dygtig som Aabenraa til at få folk i varig beskæftigelse. Det kræver ifølge forvaltningen en investering på 4,5 millioner kroner.

- Det er fint, men det er kun de løsthængende frugter. Vi går glip af rigtig meget, hvis vi ikke også tager hele integrationsområdet på tværs af udvalg med, siger Carsten Leth Schmidt.

Han vil derfor insistere på, at der bliver gennemført en screening af hele dette område - så de gode eksempler - også udefra - der kan sætte folk i beskæftigelse og øge integrationen, sættes i spil.

- Vi skal have en koordineret tværfaglig indsats, løfte blikket og finde de gode initiativer, så vi kan komme endnu længere end kun ved at se på initiativerne for at sænke antallet af borgere på overførselsindkomster, mener Slesvigsk Partis mand i Haderslev Byråd.

- Haderslev Kommune skal være et bedre sted at være for alle, siger Carsten Leth Schmidt, der mener, at en helhedsindsats på længere sigt giver god mening:

- Det kan forebygge kriminalitet og modvirke antiradikalisering, tilføjer han.

Politikeren bryder sig ikke om planen om en-procentbesparelser på alle områder, som der ifølge forvaltningen er lagt op til, fordi hullet i pengekassen vokser i de kommende år. En besparelse, der årligt vil give 23 millioner kroner i kommunekassen.

- Det er uintelligent, vi skal tænke os om, siger Carsten Leth Smidt, der i stedet peger på ledelse som et vigtigt redskab.