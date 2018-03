Slagter i guldrus på fagmesse

Haderslev: Slagter Lampe har vundet Danske Slagtermestres pris som "Danmarks Bedste Grillpølse", på Food Expo messen i MCH Herning, hvor Danske Slagtermestre holdt finale i årets fagkonkurrence. Omkring 80 forskellige grillpølser deltog i konkurrencen om at blive Danmarks Bedste Grillpølse. Grillpølserne er bedømt ad to omgange. Første bedømmelse fandt sted i januar i Odense, hvor et dommerpanel med seks fagdommere bedømte de indsendte produkter. 20 grillpølser fik guld, og heraf valgte dommerne de fem bedste grillpølser til finalen. På Foodexpo-messen var det op til de besøgende at være smagsdommere og afgøre, hvilken pølse der skulle kåres til Danmarks bedste. Konkurrencen blev et sandt tilløbsstykke, og rigtigt mange af de besøgende afgav deres stemme. Flertallet af stemmerne gik til Slagter Lampes Cheese BBQ Frankfurter, som ved det efterfølgende aftenarrangement kunne kåres som "Danmarks Bedste Grillpølse". Der var flere andre kategorier - Slagter Lampe høstede i alt 14 medaljer. /EXP