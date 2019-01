Slægtsgården ved Hoptrup inspirerede til en roman

HOPTRUP: - Min bog er fiktion inspireret af rigtige hændelser, der er sket her på gården og i Danmarkshistorien, fortæller Anna Elisabeth Jessen.

Hun arbejder til dagligt for blandt andet Danmarks Radio som dokumentarist, hvor hun laver radio og TV-udsendelser.

Når hun har brug for ro og tid til eftertanke, så bor hun på sine oldeforældres gamle gård lidt udenfor Hoptrup.

Det er også slægtsgården, der har inspireret Anna Elisabeth til debutromanen "Om hundrede år", der udkommer torsdag på forlaget Rosinante.

Romanen er en familie- og danmarkshistorie fortalt fra skiftende perspektiver i hundrede korte nedslag fra 1914-2014.

- Hvert år har fået et kapitel, og jeg bruger forskellige fortællere i historien, fortæller Anna Elisabeth.

Anna Elisabeth og hendes mand overtog gården i 1998 og bruger den som et fristed, når de ikke er optaget af arbejde i København.

- Jeg er opvokset i Marstrup og er kommet på gården gennem min barndom. Før vi overtog den, var den beboet af mine ugifte onkler og en faster, fortæller Anna Elisabeth.

Gården emmer af historie.

I en skuffe i et gammelt skab på loftet fandt Anna Elisabeth hele den brevkorrespondance, hendes bedsteforældre havde haft, da bedstefaderen lå i skyttegravene under 1. verdenskrig.

- Skuffen så ikke ud til at have været åbnet i mange år, fortæller Anna Elisabeth.De mange breve var en spændende opdagelse, der satte tankerne på gled.Resultatet er bogen "Om hundrede år", der begynder i 1914, da Første Verdenskrig bryder ud.Soldaten Hans, der som dansk sønderjyde må kæmpe på tysk side, vender aldrig hjem til slægtsgården.I stedet overtager hans svoger Marius og søster Helene gården.Sammen får de fem børn, hvis liv bliver voldsomt præget af både hverdagen med deres døve far, men også af de spor som den altoverskyggende krig trækker helt frem til 2014.I løbet af bogen sker der også to mord.Det er blandt andet også derfor, at Anna Elisabeth har brug for at understrege, at bogens handling er fiktion.

Alligevel har bogen krævet meget research, da der er mange historiske fakta og begivenheder i bogen, konstaterer Anna Elisabeth, som er kendt for sine mange DR dokumentar-programmer på radio og TV.

I Sønderjylland har hun blandt andet portrætteret den tidligere landmandskone Anna Elisabeth Gonge, der er hovedpersonen i TV-dokumentaren "Et lyst sind, der var én ud af tre film, der skildrer tre kvinder, der er født efter 1915, hvor kvinder fik valgret.

Seerne er blandt andet med til Anna Elisabeth Gonges 90 års fødseldag på Den gamle Grænsekro.