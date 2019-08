Skovsvin er muligvis identificeret

PAMHULE: En ordentlig dynge affald bestående af flere elektriske apparater som blandt andet højttalere, diverse papirer og andet affald lå torsdag og flød i Pamhule Skov.

Et par veninder på trailløb i skoven fandt masser af regninger med navn på blandt affaldet.

- Vi har nogen i søgelyset, så vi håber på, at vi kan sigte nogen i sagen, bekræfter politikommissær Kristian Harbo Sørensen.

Anmeldelsen om svineriet fik politiet klokken 11.46 torsdag. Sagen behandles som en overtrædelse af miljøloven.

Ifølge skovfoged ved Naturstyrelsen Sønderjylland Esben Wendland sker det, at skrald bliver efterladt i skovene i Haderslev Kommune. Han vurderer dog ikke, at det er en stigende tendens.

- Generelt på vores arealer ser vi ind imellem, at der bliver dumpet affald i skoven, siger han.

Skovfogeden er ikke glad for, at skraldet når sin endestation i skoven, han mener også, at Naturstyrelsens tid kunne have været bedre brugt andre steder. Ifølge ham er der nogle "ret fornuftige" ordninger, hvor skraldet bliver genanvendt.

- Jeg synes, det er rigtig ærgerligt, at skraldet ender ude i naturen, siger Esben Wendland.

Han mener dog, at folk generelt er gode til at holde skoven ren og benytte sig af de skraldespande, der står i skovene.