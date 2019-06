Den lokale Skousen-mand Carsten Rossen Kulmbak rykker butikken ind i det tidligere jem & fix på Sverigesvej for at få mere lagerplads.

Nu er håndværkerne rykket ind i de tomme lokaler på Sverigesvej for at renovere og gøre klar til åbning af den nye Skousen, der efter planen skal åbne i uge 27.

- Vi flytter for at få bedre lagerfaciliteter, fortæller indehaver Carsten Rossen Kulmbak.

Får et kundetoilet

Carsten Rossen Kulmbak fortæller, at den nye butik bliver indrettet med flere køkken-miljøer. Det handler om at skabe oplevelser for kunderne, mens de går rundt og kigger på nye hårdehvidevarer.

Investeringen i led-lys giver en besparelse i strøm på 15.000 kroner om året.

- På gulvet får vi støj-absoberende boxi-gulv i sort/grå med en snert af Skousen rødt i, så det bliver spændende at se, når det kommer på, konstaterer Carsten Rossen Kulmbak.

Bagved bygningen er der ved at blive opført ekstra lager, så der bliver i alt to lagerlokaler.

Der er i forvejen installeret automatisk port til varelevering og udlevering.

- Vi har en manuel port nu, og jeg glæder mig meget for at slippe for den. Det er mange gange hver dag, den skal op og ned, konstaterer Carsten Rossen Kulmbak med et smil.

I gårdhaven bliver der også god plads til containere med pap og papir.

Som noget nyt får Skousen også et kundetoilet i tilknytning til butikken, så kunderne ikke skal rende om bagved, hvis de bliver tissetrængende undervejs i den til tider lange proces, det kan være at vælge nye hårdehvidevarer.

Der er mange muligheder og prisklasser i dag, men egentligt kan man slet ikke regne med de priser, der står på skiltene i Skousen, for som Skousen altid siger: " Vi matcher laveste netpris".

Efter planen bliver der flyttesalg hos Skousen i uge 25.

- Så slipper vi også for at slæbe en masse varer over i den nye butik, siger Carsten Rossen Kulmbak med et smil.