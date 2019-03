ARNUM: Det havde været hurtigere for de lokale brandmænd lige at løbe over på hjørnet af Mejerivej og Vestergade onsdag aften, da der udbrød brand i en skorsten. Men de skulle have brandbilen med.

Der var gået ild i løbesodet i skorstenen på huset.

- Det var en klassisk skorstensbrand. Vi rensede den og slukkede det, vi tog ud, fortæller indsatsleder Jesper Damm.

Alarmen kom klokken 22.22 som skorstensbrand i "hårdt tag". Ilden bredte sig ikke.