Skolepolitiker kalder til kamp mod privatskoler

HADERSLEV: 700-800 elever mangler hvert år i de kommende år i Haderslev Kommune, når klokken ringer ind til første time i 0. klasse.

Det er så høje tal, at der i forvaltningen og hos formanden for det ansvarlige politiske udvalg slet ikke er tvivl om konsekvensen.

- Det vil betyde, at vi skal have færre lærere i kommunen. Det er helt klart. Men hvor mange af stillingerne, der forsvinder ved naturlig afgang eller jobskifte, ved vi ikke. Det kan være, at det slet ikke bliver så dramatisk, som det lyder, siger direktør for børn og kultur i Haderslev Kommune, Charlotte Veilskov.

Hun påpeger, at samme tur allerede har ramt kommunens dagplejere. Over de sidste fem-seks år har kommunen sagt farvel til cirka 120 dagplejere som følge af det faldende børnetal.

- Det kan jo undre, at det ikke har trukket de store overskrifter, men de kommende år rammer de små børnetal skolerne, og dernæst kommer turen til ungdomsuddannelserne, siger Charlotte Veilskov.

Til gengæld er børnetallet så småt begyndt at stige igen, og kommunen er begyndt at ansætte dagplejere igen.

Henrik Rønnow (S), der er formand for udvalget for børn og familier, er enig i, at det lave børnetal, der rammer skolerne i de kommende år, vil betyde reduktioner i lærerstaben på skolerne, alt efter hvor meget udviklingen rammer den enkelte skole.

Det vil dog ikke føre til skolelukninger. Men han vil først og fremmest have nogle af privat- og friskolebørnene tilbage i folkeskolen.

- Jeg håber, at vi kan klare meget af det her ved naturlig afgang, men det ligger mig meget på sinde, at skolerne i langt højere grad skal tage kampen op med friskoler- og privatskoler, så folkeskolen bliver det naturlige førstevalg.

Lige nu er det cirka hver fjerde elev, der vælger friskole eller privatskole i Haderslev Kommune, hvilket er langt over landsgennemsnittet på cirka 17 procent af en årgang.

Henrik Rønnow peger på skolerne i distrikt syd, hvor skolebestyrelse og ledelse har taget handsken op og er i gang med at formulere en strategi for, hvordan folkeskolerne bliver det bedste valg for børn og forældre i området.

- Det høje tal for privatskolerne hænger sammen med vores langstrakte geografi. Der kan ind imellem være for langt til den nærmeste folkeskole. Se bare Tønder Kommune, hvor andelen er endnu højere (32 procent, red.).

Så hvis friskolen tættere på, så vælger man den. Havde jeg penge til at sende busser ud efter eleverne, så brugte jeg gerne dem på at få fyldt folkeskolerne op, men når man står i valget mellem at ansætte en lærer eller to mere eller bruge dem på en bus, så bliver valget rigtig svært, forklarer Henrik Rønnow.

Han peger på, at mange friskoler netop indsætter små busser for at hente elever til skolerne.

Formanden Lars Pedersen og den lokale lærerkreds er alvorligt bekymret for konsekvenserne af det faldende børnetal sammenholdt med, at flere og flere i Haderslev Kommune vælger privat- og friskole. Men han er enig med Henrik Rønnow om, at folkeskolens image fortjener bedre.

- Vores budskab er først og fremmest til forældrene og politikerne: At folkeskolen ses som det naturlige førstevalg, fordi det er grundfundamentet for vores samfund. At vi taler om folkeskolen på en anden måde, så den ikke blot er et blandt flere valg, men at man giver den en chance, inden man vælger noget andet, siger Lars Pedersen.

I Aabenraa og Sønderborg vælger henholdsvis 18 og 17,6 procent friskole og privatskole.