Skoleleder: Svært at drive skole med indeklimaproblemer

Elever og lærere på Ungeuniverset på Sønder Otting skole klager stadig over indeklimaet efter den seneste renovering for 18 millioner. Foto: Jacob Schultz

Sdr. Otting Skole har gennem længere tid kæmpet med indeklimaproblemer, og skolen er blevet renoveret for 10. millioner kroner, mens eleverne blev undervist i pavilloner. Det kan blive tilfældet igen, og det huer ikke skolelederen.

HADERSLEV: Indeklimaet på Sdr. Otting Skole er landet i orkanens øje på flere fronter. Skoleleder Karsten Jessen, lægger ikke skjul på, at det kræver sin leder at drive skole i et sådant klima, hvor både medarbejdere, forældre, unge, omgivelser og ikke mindst medierne hele tiden leder efter svar.

- Det er min stol frustrerende at drive skole i, fordi det tager fokus fra det, der er vores kerneopgave: at undervise børn og unge. Men det er også vigtigt, at vi agerer ordentligt i dette her, og tager hensyn til alle grupper, siger Karsten Jessen.

Og de mange grupper har brug for svar, men har forskellige behov:

- For lidt siden gik jeg ned ad gangen, hvor der sad en gruppe unge og arbejdede, hvorpå en af dem kaldte og spurgte: Hvordan går det egentlig med det skimmelsvamp? Og det har de unge krav på at få en forklaring på, men det er svært, når man endnu ikke ved, hvor slemt det er, eller hvad der præcist er galt.

Karsten Jessen er dog parat til straks at flytte i pavilionerne igen, hvis det skulle være nødvendigt.

- Sikkerheden er det vigtigste, og usikkerheden trækker mange tænder, men først i næste uge foreligger den endelige rapport.

Mange har fysiske gener 11. august 2017 kommer det frem, at elever og ansatte på Sdr. Otting Skoles afdeling på Kløvermarken er plaget af "fysiske gener" i halvandet år. Sygefraværet er stigende, men det er ikke alarmerende.

Mange millioner til renovering 29. november 2017: Et rådgivende ingeniørfirma afleverer en rapport, der fastslår, at skolen er plaget "markante forekomster af skimmelsvamp i skolens billedkunst- og sløjdlokale." Skolens ledelse og kontorpersonale er rykket ud i tre barakker. Byrådet afsætter 9.9 millioner kroner. Flere medlemmer frygter, at beløbet i det lange løb ikke er nok.

Byg en ny skole 5. december 2017: Formanden for lærerkredsen, Bent Hansen, foreslår, at en ny skole i sydbyen udbygges til også at omfatte overbygnings-elever og øremærker de ti millioner kroner til det byggeri. Han frygter, at kommunen "hælder penge i et bundløst hul" ved at renovere Kløvermarken.

Skolen skal rømmes 19. december 2017: Byrådet beslutter, at 450 elever samt ansatte skal flyttes i pavilloner så hurtig som muligt.

Elever skal i pavilloner 3. januar 2018: Skolelederen på Sdr. Otting vurderer, at undervisningen skal foregå i pavillonerne til sensommeren.

En grundig omgang 13. marts 2018: Det er en alvorlig renovering der er i gang på Kløvermarken. Fire lokaler bliver testlokaler, inden renoveringen færdiggøres.