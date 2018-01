Skolebørn har kurs mod Haderslevs nye dambåd

Omkring 1. april er det så vidt. Så bliver Haderslevs nye dambåd søsat.

- En præcis dato har vi ikke, men båden er godt på vej på bådeværftet i Gilleleje, siger formanden for dambådens bestyrelse, advokat Ole Olesen.

Og ikke blot almindelige passagerer kan glæde sig til at stige ombord på den 15 meter lange, eldrevne glasfiberbåd. Kommunens børn i skoler og insitutioner kan også se frem til at komme på tur på dammen.

For at bakke op om driften har et enigt økonomiudvalg nemlig netop indgået en aftale med den selvejende institution, der står bag driften af dambåden. Aftalen indebærer, at kommunen i årene 2018 til 2021 årligt køber 70 sejladser til brug for skoler og institutioner, der er på udflugt for at lære eller opleve.

- Så kan man se naturen fra en anden side, siger borgmester H. P. Geil (V), der er formand for økonomiudvalget og betegner det som en god ordning for både børnene og dambåden.

- Vi kan dermed være med til sikre driften, samtidig med at børnene får en god og spændende oplevelse. Markedsføringsmæssigt er det også godt, fordi dambåden bliver ambassadør for Haderslev og kommunen, siger H. P. Geil.