Skole er igen plaget af skimmelsvamp: - Jeg er da hamrende skuffet

Ansatte og elever på Sdr. Ottings Kløvermarken-afdeling klager igen over kløe, hoste og hovedpine. Om få dage afgøres det, om de igen skal flyttes til pavilloner. Kommunen forlængede i sidste øjeblik lejemålet på barakkerne.

HADERSLEV: - Jeg er da hamrende skuffet og ked af, at det, vi gjorde, ikke var godt nok. Det siger formanden for udvalget for børn- og familier, efter at det 8. januar kom frem i DR Syd, at Sdr. Otting Skole igen er plaget af skimmelsvamp. Politikerne har brugt sammenlagt 18 millioner kroner på at forbedre indeklimaet på skolens afdeling Kløvermarken, der rummer de ældste elever.

Det væsentligste er, at vi gør noget, og at vi gør noget nu. Henrik Rønnow (S)

Begyndte i november Ifølge DR Syd er både lærere og elever igen plaget af hoste, kløe og hovedpine. Skoleleder Karsten Rudbeck Jessen fortæller til avisen, at de første symptomer begyndte at dukke op midt november, og derfor ønskede skolen at tjekke, om der var et mønster. - Torsdag den 10. januar ved vi mere, siger Henrik Rønnow, der er indstillet på meget hurtig aktion. Af samme grund glæder udvalgsformanden sig over, at man - næsten i sidste øjeblik før de skulle leveres tilbage - valgte at forlænge lejemålet på de pavilloner, hvor elever og lærere rykkede ind, da en omfattende renovering begyndte.

Måske en anden svamp Omfanget af svampe-generne er altså ikke endnu ikke kendt: - Vi skal have klarhed over, om det er sammen arealer og de samme lokaler. Vi er meget spændte, for noget tyder på, at det er er anden slags skimmelsvamp denne gang. Det er altså ikke det samme der sker, men situationen er uholdbar, siger Henrik Rønnow. Han fortryder ikke, at byrådet i sin tid afsatte næsten ti millioner kroner til at reparere på indeklimaet, selv om nogle medlemmer på et møde i december 2017 frygtede, at Haderslev Kommune var begyndt at smide penge i et bundløst hul ved at renovere på skolen, der er fra 1974. - Vi gjorde noget, og vi havde førende eksperter med os. Det var ikke en hovsa-løsning, vi gennemførte. I dag river man ikke en bygning ned på grund af skimmelsvamp. Man renoverer. Vi har gjort det på Lagoniskolen og i Over Jerstal og har fået løsninger, der har givet rigtig godt indeklima. Henrik Rønnow efterlyste i 2017 et bud på, hvad det ville koste at rive Kløvermarken ned og bygge en ny skole: - Det ville koste 160 millioner. De fremmeste eksperter sagde, at en renovering ville koste ti millioner, og så bruger man jo ikke 160 millioner på at bygge nyt, siger udvalgsformanden.