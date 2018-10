Skole advarer: Besparelser kan give dårligt arbejdsmiljø

Lærerne på Louiseskolen lever med risikoen for vold og trusler. Store besparelser kan få problemerne til at vokse, advarer skolen.

HADERSLEV: Lærene på Louiseskolen er i høj grad udsat for høje følelsesmæssige krav og belastninger samt vold og trusler. Markante besparelser vil forringe servicen, og det kan medføre, at Arbejdstilsynet i fremtiden vil kunne finde flere kritisable forhold.

Politisk løfte

Sådan lyder advarslen i et høringssvar fra skolens ledelse, tillidsrepræsentant og bestyrelsesformand forud for byrådsmødet tirsdag. Her skal kommunens kommende budget vedtages - herunder overførsel af penge fra specialområdet til den almindelige folkeskole. Pengene skal bruges til mindre holdstørrelse og to voksne i klasserne.

Formanden for udvalget for børn og familier, Henrik Rønnow (S) erkendte i avisen tirsdag den 9. oktober, at overførslen giver serviceforringelser. I høringssvaret forudser Louiseskolen, at serviceforringelsen vil gå ud over det faglige niveau og den enkelte elevs læring og trivsel samt gøre det sværere at fastholde kompetencerne, hvis et forringet arbejdsmiljø betyder mere sygdom og flere opsigelser.

Til gengæld glæder skolen sig i høringssvarene over politikernes løfte om, at de nuværende elever skal forblive på skolen med mindre, de visiteres til noget andet. Det løfte vil forebygge uro og nervøsitet blandt eleverne og deres familier, hedder det.

Øvelsen med at overføre penge fra specialområdet til den almindelige folkeskole skal bremse trafikken af børn, der sendes i specialtilbud. På den måde forventer Haderslev Kommune, at elevtallet på Louiseskolen med tiden vil falde.