Skole OL spænder buen

Haderslev: Over hele landet vil der i løbet af foråret bliver afholdt en række lokale stævner i Skole OL Bueskydning. De er et led i Skole OL, der er landets officielle olympiske skoleaktiviteter for børn, der som klasser kan deltage i fire forskellige sportsgrene i 4. til 7. klasse. Bueskydning er en af dem, og i Haderslev Bueskyttelaug glæder man sig til at formidle sportsgrenen til en masse aktive børn. Der indledes den 16. april, hvor lauget får besøg af den første skoleklasse på Ejsbølvej - siden følger flere klasser og flere lokale Skole OL Bueskydningsstævner.

- Skole OL Bueskydning egner sig rigtig godt til at skabe sammenhæng mellem skolen og foreningslivet. Udsigten til at kvalificere sig til en spændende finaledag er et godt skridt på vejen mod at inspirere og motivere børn til at dyrke idræt. Mere idræt, bevægelse og i særdeleshed bueskydning skal nemlig ind i folkeskolen. I Haderslev Bueskyttelaug glæder vi os derfor til at støtte op om dette arbejde, siger Helle Meck og Rikke Eder, i en pressemeddelelse fra Haderslev Bueskyttelaug. /exp