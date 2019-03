Skønne Bodil mødte sine fans i Haderslev: Hun giver os sin nærvær!

I september 2018 åbnede hun stafet for Livet i Damparken. Fredag var skuespiller Bodil Jørgensen tilbage i byen for at hjælpe Gudrun Awa Jørsing med at samle penge ind til en døveskole i Gambia. Foredraget med Bodil var Gudruns 24. velgørenheds-arrangement.

HADERSLEV: Under stafetten fortalte Gudrun Awa Jørsing skuespilleren om sit mangeårige hjælpearbejde i Afrika, hvor hun i 30 år har støttet døveskolen St. John's School for the Deaf.

Det var en historie, der gjorde indtryk.

Bodil blev fan.

- jeg måtte jo komme krybende hertil. Ja, det vil sige. Det gjorde jeg faktisk ikke - jeg tog motorvejen, sagde Bodil Jørgensen, da hun fredag eftermiddag mødte publikum i Slesvigske Musikhus, hvor hun var hovedpersonen i Gudruns 24. velgørenheds-arrangement.

På 30 år er det lykkedes Gudrun Awa Jørsing at samle over fem millioner kroner sammen til døveskolen.

Tidligere har har hun blandt andet haft held til at få kendte folk som Johannes Møllehave og Flemming Jensen og Lisbet Dahl til byen.

I lidt over en time gav Bodil Jørgensen publikum sit nærvær.

Hun kan både være alvorlig og sjov.

- Jeg elsker den glade mund og den triste mund - livet er jo tragikomisk nogle gange, konstaterede Bodil, som fik brug for al sin humoristiske sans, da hun for nogle år tilbage blev hårdt kvæstet ved en traktorulykke under indspillingerne af en Far til fire film.

Det var en barsk tid, men det er også i mørket, at man møder Gud, konstaterede Bodil, som aldrig har lagt skjul på, at hun er troende.

Hun er overbevist om, at vi er sat her på jorden af en grund, og hendes mission er at fortælle historier for mennesker.

- Hverdagen er jo altædende. Vi har brug for, at der bliver sort, tæppet går op og en ny historie kan begynde. Men det, at jeg blev skuespiller er så fjern fra det, jeg kommer fra, fortalte Bodil Jørgensen.

Efter foredraget gav mange af de fremmødte fans deres uforbeholdne mening tilkende overfor skuespilleren.

De synes bare, at hun er skøn, og det skinner langt ud af hende, at hun elsker det, hun gør.

- Jeg er din allerstørste fan, sagde den 18-årige Frida Weihe, som var den yngste gæst i salen.

Frida er især er solgt til satire-programmet " Rytteriet", hvor Bodil blandt andet giver den som Trines mor, der altid slutter samtalen med "Du forstår ikke din egen mor", og replikken fra bogklubben: " Jeg går ud og skider. Er der nogle, der skal have noget med?

Desuden er Bodil god til at snakke sønderjysk, men hun er også her fra egnen - nærmere bestemt Vejen.

Efter sin ulykke føler Bodil Jørgensen, at hun har fået en chance mere, og tiden skal ikke spildes med ligegyldige ting:

- Vi må altid gribe chancen, når den er der, til at være menneskelige og hjælpe hinanden. Det at være tilstede er vel det vigtigste i den her skærm-tid. Skærme er en splint i øjet. Man kan jo kun være venner ved at mødes i virkeligheden og ikke på Facebook!