Familie fra Nibe med tog-historie var torsdag med Veteranbanen Haderslev-Vojens. Forening arbejder på at få sat skinner ind på strækningen.

Efter besøg på Egeskov Slot og Danfoss Universe onsdag har de løst billet til Veteranbanen Haderslev-Vojens, inden turen atter via Givskud Zoo går hjem til Nibe.

Der køres med tog igen 18. juli samt 1. og 15. august.Billetter til toget kan købes på www.booksonderjylland.dk og i toget med kontanter eller mobilepay.VHV har i lighed med tidligere år et samarbejde med Tørning Mølle, Slesvigske Vognsamling og i år også dambåden om den meget populære Tørning Ekspressen, hvor gæsterne taget toget fra Haderslev til Hammelev, stiger om i hestevogn, som kører til Tørning Mølle. Efter frokost fortsætter turen via Christiansdal Vandkraftværk til Damende og Dambåden. Billetter til denne tur kan ligeledes købes på www.booksonderjylland.dk

Farfar var stationsforstander

Christian er otte år, det er dog hans mor, Kris, der er mest optaget at køreturen.

- Jeg er jo vokset op med tog. Min farfar var stationsforstander og stoppede i 1969. Det er lidt sjovt at komme ud at køre tog fra dengang, og så er det også lidt lettere kan relatere sig til dengang, fortæller hun.

Tog fylder meget. Hun og resten af familien bor på en nedlagt jernbanestation, Binderup Station.

- Jeg har stue i ventesalen, fortæller hendes mor, Joan Rundh Jensen med et smil, inden der fløjtes til afgang med Veteranbanen Vests tog, der denne gang er lejet ind til at køre på strækningen.

Familien fra Nibe er de ikke de eneste, der er med toget. En del tyske familier har også fundet vej til Simmerstedvej, hvorfra toget kører.

- Jeg har vist ikke parkeret rigtigt, lyder det fra en herre, som har parkeret ved Fuglsang og må flytte sin bil.

- Der er parkeringspladser her - eller hos Engel, forklarer Hans Erik Mørch, der er formand for Veteranbanen Haderslev-Vojens og gerne ser, at der bliver opsat skilte med henvisning til veterantogskørslen.