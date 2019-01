Skimmelsvamp på skole sender Ditte på panodiler

Nogle dage har Ditte Nissen det så skidt, at hun må gå hjem fra skole, selvom skoledagen ikke er slut.

I efteråret rykkede elever og lærere igen ind på skolen, der havde været igennem en renovering for netop at komme af med skimmelsvamp. Men efter Ditte Nissen vendte tilbage til klasselokalerne, har hun og andre elever fået det skidt. Indeklimaet blev undersøgt, og der blev igen konstateret skimmelsvamp på skolen.

- Jeg er nødt til at tage Panodil, for det påvirker min skoledag rigtig meget, siger Ditte Nissen til DR Syd .

Haderslev: Når skoledagen når sin tredje eller fjerde time, begynder Ditte Nissen at blive svimmel. Hun går i 7. klasse på Sønder Otting Skole, der inden jul igen blev ramt af skimmelsvamp.

- Det er frustrerende, og på et tidspunkt må man give op. Mit helbred kan ikke det her. Og jeg er jo ikke den eneste. Der må jo være noget galt, når vi er mere end 25 ansatte, der har symptomer, siger hun.

Luise Lomholt havde håbet, at de seneste målinger en gang for alle ville slå fast, at indeklimaet var for ringe til, at undervisningen kunne fortsætte i skolens lokaler. Det var bare ikke tilfældet, og det blev besluttet, at elever og ansatte ikke skulle ud i barakkerne.

Der blev derfor afsat 18 millioner kroner til at renovere og genhuse elever og ansatte i barakker ved skolen. I efteråret 2018 rykkede elever og ansatte igen ind på den nu nyrenoverede skole. Men symptomerne vendte altså tilbage.

I november 2017 blev det slået fast, at Sønder Otting Skole var ramt af skimmelsvamp, efter elever og lærere havde haft symptomer på dårligt indeklima.

De seneste målinger viser, at niveauet af skimmel er faldet og nu ligger under grænseværdierne. Alligevel døjer flere elever og lærere stadig med hovepinde, svimmelhed, kløe og vejrtrækningsproblemer.

I løbet af juleferien har teknikere fra Rambøll udført brintoverilte-rensninger for at dræbe alt biologisk liv og sporer samt gennemført en grundig rengøring i flere af lokalerne på skolen.

Yderste konsekvens rykker nærmere

Som regel er Ditte Nissen glad for at komme i skole. Men for tiden er der også en uro hos pigen fra 7. klasse.

- Nogle gange er jeg bekymret, for jeg ved jo ikke, om det bliver værre med tiden, siger hun.

For Luise Lomholt rykker den yderste konsekvens af det dårlige indeklima tættere på hver dag, hun er på skolen. Især december var hård for hende, og hun kan ikke blive ved med at presse sig selv, siger hun.

- Jeg elsker mit arbejde, men når jeg skal bruge alle ferier, weekender og aftener på at komme ovenpå, kan jeg ikke blive ved. Jeg risikerer en sygemelding eller må finde et andet job. Processen går for langsom i forhold til, hvad mit helbred kan holde til, siger hun.

Skolen afventer stadig at få resultatet fra målingen af de giftige VOC-stoffer, der også tidligere er fundet på skolen. Haderslev Kommune har bedt embedslægen komme med sin vurdering af forholdene på Sønder Otting Skole allerede i næste uge.

Derefter skal der igen tages stilling til, om elever og ansatte skal rykke ud i barakkerne.