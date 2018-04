Skilte skal sænke farten

Haderslev Kommune: Haderslev Kommune sætter sammen med Rådet for Sikker Trafik fokus på høj fart. Så i de kommende uger vil bilisterne møde store skilte langs vejen, der opfordrer til at lette foden lidt fra speederen. "Sænk farten - før det er for sent", står der på de skilte, der netop er sat op ved en række veje i hele Haderslev Kommune.Og dét med at sænke farten er præcis, hvad mange borgere siger, når de kontakter Haderslev Kommune, fordi de er bekymrede for, at der skal ske noget alvorligt på grund af bilisters høje hastigheder. I de seneste fem år har fire personer mistet livet i en ulykke på landevejene i Haderslev Kommune.Syd- og Sønderjyllands Politi bakker op om kampagnen med en fartkontrol frem til den 29. april. /EXP