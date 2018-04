Skilt blev bare fjernet i det stille

Haderslev: Udsigten fra Jonna Rose Carstensen og Bent Andresens stue på Erlevvej 81 ud over Haderslev Dam er betagende smuk. Og i øjeblikket også meget rolig. Provas er nemlig i gang med at skifte den gamle fællesledning ud, og det betyder, at der ikke er mulighed for at bruge Erlevvej som gennemkørselsvej mellem Haderslev og Marstrup. Kun beboerne bruger den derfor - og kunderne til Erlev Plantecenter.

- Det er virkelig ærgerlig, at det er vinter. Det kunne have været skønt, hvis vi kunne have nydt roen udenfor på terrassen, men det er lidt for koldt, siger parret.

De har sammen med Karen Skøtt og Henrin Lauritzen inviteret JydskeVestkysten på besøg for at fortælle om deres frustrution. Frustrationen over politikere og embedsfolk, der ifølge dem ikke forstår, at bilerne normalt kører meget hurtigt.

De mener, at en ny boligudstykning vil føre til mere trafik på vejen, der også ifølge dem bliver brugt mere og mere til såkaldt tung trafik og erhvervskørsel.

- Rigtig mange store landbrugsmaskiner bruger vejen som gennemkørsel, siger de.

Indtil 2011 bebudede skilte, at kun ærindekørsel var tilladt. Men skiltet blev til stor undren for beboerne fjernet. I en aktindsigt hos kommunen har de forsøgt at finde svar. Her kan de læse, at kommunen fik besked fra politiet om, at den tidligere skiltning var ukorrekt. "Gennem flere drøftelser med politiet måtte vi erkende, at det ikke kunne lade sig gøre at lave en korrekt skiltning, som politiet kunne kontrollere. Dette forelagde Erik Ancker, (tidligere teknisk chef, red.) for udvalget i november - som en sag under armen, og udvalget besluttede, at "vi i det stille skulle ophæve gennemkørselsforbuddet. Dette skete sidst på året i 2011," står der i indsigten.