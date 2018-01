Skilsmisser sender børn i samtalegrupper

Det fortalte Marianne Schütt, medarbejder på Familiehuset, da de to kirker i Haderslev by, domsognet og Gammel Haderslev Sogn, søndag den 21. januar holdt fælles diakonidag.

Haderslev Kommunes Familiehuset har fire samtalegrupper alene for børn, der lider under forældrenes skilsmisse.

Altid barnets perspektiv

Et af de mange tilbud hos Familiehuset, der er flyttet til Lembckesvej, er samtalegrupper - herunder for børn, der lider under, at forældrenes skilsmisse er gået i hårdknude.

Et nyt initiativ er grupper for voksne, der er blevet skilt. Foreløbigt er der 16 tilmeldte, fortalte Marianne Schütt og tilføjede, at man her støder ind i det problem, at nogle nægter at være med, hvis den forhenværende partner også skal være med. Det accepterer man i håb om, at nogle rykker sig:

- Vores perspektiv er altid barnets, fortalte hun deltagerne i den fælles diakonidag, der fandt sted i Gammel Haderslev Sogns sognehus i Storegade.

Endelig arbejder Familiehuset sammen med en præst i Fjelstrup på at skabe en indsats for børn i sorg.