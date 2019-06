Skifter sne ud med asfalt: Skiløbere rullede mellem Marstrup og Haderslev

Hoptrup Marstrup Idrætsforening afviklede for anden gang et rulleskiløb i Haderslev. Det skete på strækningen mellem Marstrup og Haderslev, hvor sne var skiftet ud med asfalt.

Marstrup: HMIF-ski, der er en underafdeling i Hoptrup Marstrup Idrætsforening (HMIF), afviklede for anden gang et rulleskiløb i Haderslev.

Det skete lørdag 15. juni på strækningen mellem Marstrup og Haderslev ad Erlevvej. Løbet var femte afdeling i Vestcup-serien, som består af 10 løb, der afvikles hen over sommersæsonen på Fyn og i Jylland. Vinder i klassisk stil for mænd mellem 21 og 50 år var Jan Roetink fra Fredericia, og i gruppen over 50 år var vinderen Mats Hansson fra Odense.

Fra den lokale klub deltog Carsten Jepsen for første gang i sit liv i en konkurrence på rulleski. Det gik rigtig godt, da han blev nr. to på de 18 kilometer i tiden 1 time og 28 sekunder i gruppen mellem 21 og 50 år.

Også bilisterne tog pænt imod, selv om skiløberne fyldte godt på vejen.

- Vi havde folk med gule veste stående ved start og mål i Marstrup - og ved rundkørslen ved Haderslev Vandrehjem stod også et par stykker med veste og vimpler. Kun masser af positivitet, siger formand for klubben, Bent-Ole Østerby

HMIF-ski blev etableret som klub for snart tre år siden med kun to medlemmer. Klubben tæller nu 15 medlemmer og fik i vinters midler fra DGI's facilitetspulje til at købe udstyr, så nye medlemmer og interesserede kan låne ski, støvler og stave af klubben. Klubben afslutter forårssæsonen i næste uge men starter op igen til august. I sommerhalvåret trænes der onsdag aften, mens der trænes om lørdagen i vintersæsonen.