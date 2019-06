Skibskatastrofe i Haderslev markeres ved mindearrangement

Bogen "Den tavse katastrofe" relanceres ved en sammenkomst i sognehuset. I sin grundsubstans er det den samme bog, men der er tilføjet nye kapitler bl.a. historien om den internationalt anerkendte kunstner Anders Moseholm, som en dag i venteværelset hos tandlægen opdagede, at hans far var med i redningsaktionen ved Damkatastrofen. Historien er endnu et eksempel på den tavshed, der fulgte i kølvandet af ulykkesbåden.

4000 bøger solgt

Bogen er skrevet af de to tidligere redaktører på JydskeVestkysten, Flemming Just og Poul Erik Thomsen, og Flemming Just vil ved mindearrangementet præsentere den genudgivne bog. Efterspørgslen efter bogen var så stor i 2009, at den er kommet i tre oplag, men alle 4000 eksemplarer er solgt. Grafiker på bogen, Ove Kirketerp, der driver "tekst & design", har påtaget sig at genudgive bogen.

Kunstneren Anders Moseholm arbejder i øjeblikket på værker til en udstilling, der får titlen "8. juli", og formanden for Haderslev Kunstforening, Hans V. Bang, vil fortælle om udstillingen, som vises på Det gamle Havnekontor 21. september - 20. oktober.

Efter sammenkomsten i sognehuset er der en kort andagt ved biskop Marianne Christiansen i Gl. Haderslev Kirke, hvorefter der vil være kransenedlæggelse ved kommunen ved mindestenen i Haderslev Dampark.