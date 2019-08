Skattejagt: Amatørarkæologer afleverer mellem 50 og 100 fund ad gangen

Museum Sønderjyllands afdeling for arkæologi i Haderslev har fortsat nok at se til med at modtage og registrere de mange detektorfund, som amatørarkæologer bringer ind.

Sønderjylland: Aldrig før har den sønderjyske muld været så gennemlyst af glade amatørarkæologer med metaldetektor som i disse år. Interessen for fortiden har gennem metaldetektoren fået så stor interesse, at de professionelle arkæologer på Museum Sønderjylland har mere end travlt med at tage imod og registrere ting og sager.

Der har været op til fem års ventetid på at få en tilbagelemding på, om de fund, som amatørarkæologer har gjort, er Danefæ på grund af de mange sager. Men ifølge museumsinspektør Lillian Matthes, så har Museum Sønderjylland fået arbejdet puklen af sager ned, mens der fortsat er ventetid på at få en tilbagemelding fra Nationalmuseet. ventetiden er dog ikke så lang som tidligere år.

Gode amatører

Museumsinspektøren glæder sig over, at amatørarkæologerne - som hun mener er bedre end "amatører" - er blevet rigtig gode til selv at hjælpe med at registrere, og de tager også på kurser for at blive bedre.

- For nogle år siden kunne vi møde tilfælde, hvor nogle havde gravet dybt i gravhøje og den slags. Det ser vi heldigvis ikke mere. De har godt styr på det, afholder selv træf, hvor de lærer af hinanden og de tænker sig om end ekstra gang i stedet for at begynde at grave, når de finder noget, fortæller Lilian Matthes.

Der har været meget omtale i pressen af amatørarkæologernes fund, og det mener Lilian Matthes også har været positivt. Det har altsammen været med til at øge viden om, at et arkæologisk fund ikke bare skal graves op, men ofte skal behandles som en slags gerningssted, hvor både placering og pollenanalyser kan være vigtige oplysninger.

Museet anslår, at der er en fast kerne på cirka 50-100 trofaste amatørarkæologer, som holder fast ved interessen, mens andre hurtigt mister interessen efter de første søgninger.