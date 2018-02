Skallebæk dropper dam-restaurant efter barsk debat og personlige angreb

Steen Skallebæk, der i sommer solgte sin andel af Lagkagehuset, havde egentlig planer om at etablere en restaurant i Damparken i Haderslev. Men de planer delte byen i to, og debatten blev enddog meget krads. Arkivfoto: Jacob Schultz

Tidligere bagermester Steen Skallebæk dropper alle planer om en at bygge en restaurant i Damparken. - Jeg har absolut intet ønske om at genere andre mennesker, siger bagermesteren.

HADERSLEV: Det bliver uden Steen Skallebæk, hvis der bygges en restaurant i Damparken. Tonen i sidste års barske debat har fået den tidligere bagemester til at skrotte alle sine planer for en sådan. - Jeg ønsker ikke at bygge noget, der generer andre, det har aldrig været min mening, så det bliver uden mig. Han lægger ikke skjul på, at han er skuffet over tonen i debatten om hans restaurantplaner i Damparken. - Det er helt i orden at være uenige og have forskellige holdninger, det har jeg stor respekt for, men når det bliver personligt, og man går "efter manden og ikke sagen", så kan jeg fint finde på noget andet at give mig til, siger Steen Skallebæk. Den barske debat opstod i kølvandet på nogle tegninger til en såkaldt idéhøring, hvor den var illustrationer af en måske kommende restaurant i Damparken. For kritikerne så det ud som om passagen rundt om dammen blev spærret, at de offentlige toiletter og det hidtidige ishus ville blive slettet, og dermed begyndte en krads debat, med underskiftsindsamlinger for og i mod. Og den blev næppe mindre krads af at falde i et valgår.

Det er helt i orden at være uenige og have forskellige holdninger, det har jeg stor respekt for, men når det bliver personligt, og man går "efter manden og ikke sagen", så kan jeg fint finde på noget andet at give mig til. [b]Steen Skallebæk[/b]

En rigtig møgsag Borgmester H.P. Geil (V) ærgrer sig over, at Steen Skallebæk dropper planerne, men han er ikke overrasket over, at der blevet udfaldet. - Det er jeg ked af at høre, fordi det har han ikke fortjent. Jeg havde nok fornemmet, at det ville ende sådan. Steen Skallebæk bad om timeout, men siden har vi ikke hørt fra ham. - Hvad siger du til at det er endt sådan? - Det har været en rigtig møgsag og bestemt ikke en af de bedste kommunale processer, og det har vi taget konsekvensen af, fortæller H.P. Geil, og uddyber: - I sidste uge havde vi besøgt af to projektmagere, der for et panel af politiske repræsentanter fra alle byrådets partier fortalte om deres planer. Således kunne de få en fornemmelse af den politiske stemning, inden de investerer en masse penge i at udarbejde projekter.