Skal mindske cykeluheld: Lavgade har fået lysegrå fliser

Haderslev: Lavgade har for nyligt fået ændret lidt ved sit udseende.

Her er kommet en meget tydelig lysegrå stribe på den stejle gade, og det er der en ganske god grund til.

Fliserne er blevet malet med noget friktionsmaling på cykelbanen i nedadgående retning for at sikre et bedre vejgreb. Årsagen er, at kommunen har modtaget henvendelser om, at cykelbanen er glat i vådt føre.

- Det er for at undgå, at folk vælter og kører galt på cykel nedad, fordi der måske er for meget fart på samtidig med, det er glat. Kan vi så mindske det ved at lave det her tiltag, som er forholdsvis hurtigt, nemt og billigt, så gør vi gerne det. Det er for at være imødekommende overfor det, borgerne oplever, fortæller Ole Kruse, der er teamleder for driften i Haderslev Kommune.