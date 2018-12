Skakspillere motionerede hjernen i Vojens

Vojens: Der blev flyttet bønder og heste, sat skak og mat samt lavet hjernemotion så det battede. For mens nogle var på arbejde, andre fladede ud på sofaen efter julen, var godt 60 skakspillere fra Dansk Skak Unions sydjyske hovedkreds fredag samlet til turnering i Vojens.

Fem grupper med alt fra både mesterspillere til begyndere tilbragte fredagen med at spille syv partier mod modstandere af tilsvarende spillestyrke. Det blev en begivenhedsrig dag, hvor indskuddet blev brugt til kontante præmier til vinderne. Og dem var der også et par lokale af.

11-årige Oleksandr Pershuta fra Vojens vandt nemlig suverænt skoleskakgruppen ved at vinde alle sine partier. Det lover godt godt for fremtiden. Skoleskakgruppen er nemlig for børn, der ikke har spillet skak så længe, og gruppen fungerer som introduktion til turneringer for de talenter, der er på vej og er dermed en vigtig fødekæde til det danske skakmiljø.