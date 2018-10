Skak er understøttende undervisning i Haderslev Kommune

Haderslev: Skak er et spil for konger, lyder det, men onsdag formiddag var det et spil for 3. og 4. klasseelever i Haderslev Kommune i i forbindelse med kommunens Skakdag på Sct. Severin Skole.

Målet med skakdagen er, at eleverne skal have en oplevelse af, hvad foreningslivet uden for skolen kan, og samtidig træner det elevernes koncentration og fokus.

- Der er nogle elever, der har det svært i sammenhænge, hvor der sker mange ting og er meget bevægelse. De elever kan bedre lide faste rammer og struktur, og det er der her, for der er ikke så meget, der forstyrrer eleverne, siger Majbritt Wind, der er matematikkonsulent i Haderslev Kommune og koordinator for skakdagen.

Eleverne er delt op i tre niveauer, hvor niveau 1 for dem, der ikke har spillet før, og niveau 3 er for eksperterne. Sidste år var der en klar overvægt i niveau 1 og 2, men det er ifølge Majbritt Wind vendt i år, så der er flest på niveau 2 og 3. Eleverne har måske trænet lidt derhjemme?

- Jeg kan godt lide det, og jeg spiller også nogle gange med min familie, siger Urivan, der der går i fjerde klasse på Sct. Severin Skole.