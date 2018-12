Skadestuen tager urinprøver ved mistanke om stofindtag

Ville advare andre

Den 28-årige kvinde siger nu, at det var en såkaldt hjemmenarkotest, som hun tog. Den slags kan købes i håndkøb og blandt andet teste for benzodiazepiner. Hun forklarer, at hun ikke ønsker at uddybe historien af personlige årsager. Men hun fastholder, at testen viste, at hun havde indtaget benzodiazepiner - muligvis i form af Rohypnol - og at hun uvidende må have indtaget stoffet via en drink. Hendes ønske var udelukkende at advare andre.

JydskeVestkysten bad hende allerede tirsdag om dokumentation via sundhed.dk, uden held. Ifølge Christian Backer Mogensen tager det op til tre dage før et besøg på skadestuen bliver registreret der.