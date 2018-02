Skadedyrbesøg kan koste købmand op til 150.000 kroner

Efter den midlertidige lukning af Spar købmanden i Hoptrup, der skyldtes problemer med skadedyr, er det meste af butikken nu igen åben, men det er ikke gratis at blive fri for skadedyr.

Efter skadedyrsepisoden har købmanden i Hoptrup strammet op på sine rengøringsrutiner. De har ifølge Morten Lang totalforseglet butikken mod skadedyr, så Spar i Hoptrup for fremtiden kan udgå flere møder med rotter og mus. Butikken mangler stadig at få nogle af deres udsolgte varer hjem, men de forventer at være 100 procent tilbage i drift i løbet af onsdagen.

Men der har også også været andre udgifter i forbindelse med at sikre, at butikken nu er skadedyrs fri.

En mus og en rotte på lageret hos købmanden Spar i Hoptrup kan blive en dyr affære. Lukningen af butikken fra torsdag til søndag har medført et tab i omsætningen, og købmanden Morten Lang skønner, at tabet ligger et sted mellem 150.000 og 200.000 kroner.

Lukket i tre dage

I torsdags måtte købmanden Spar i Hoptrup midlertidigt lukke butikken, efter at personalet havde set en mus på varelageret. Natten til fredag fangede en tekniker fra et skadedyrsfirma også en rotte på lageret, hvilket forlængede lukningen en dag yderligere. Men siden søndag klokken 16 har dele af butikken efter en grundig rengøring igen været klar til at tage imod kunder.

- Det var vigtigt for os at få åbnet hurtigt. Kunderne har behov for at kunne hente deres pakker og købe to liter mælk, siger købmand Morten Lang.

Af samme grund blev butikken under rengøringen delt op i zoner, der blev gjort rent efter tur. På den måde kunne dele af butikken åbne søndag eftermiddag, mens andre stadig er lukket. Tirsdag morgen åbnede endnu en zone, og den sidste del af butikken burde være klar sidst på eftermiddagen tirsdag.

- Vi kan ikke gøre det hurtigere, for det skal gøres ordentligt, siger Morten Lang.

Rengøringen af butikken startede søndag morgen, hvor 20 mand stod klar til at totalrengøre både butikken og lageret. I alt har rengøringen af butikken taget omkring 400 mandetimer.