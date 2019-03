Sjællænderne er helt vilde med Vojens

Tirsdag eftermiddag var der rejsegilde på to nye haller ved det gamle Gram-kompleks i Vojens. De skal være lager for betonvirksomheden Cembrit, som har flyttet sit lager fra Aalborg til Vojens.

VOJENS: Der var Fuglsang i hanerne, og lidt i træerne, store hotdog og godt humør, da selskabet Ejendomsvirke M Seven tirsdag inviterede til rejsegilde på to nye lagerhaller ved det gamle Gram-kompleks i Vojens.

Hallerne skal bruges af betonvirksomheden Cembrit A/S, som er i færd med at flytte sit lager fra Aalborg til Vojens. Erhvervskonsulent Jan Hyldal Sørensen fra Haderslev erhvervsråd, HER, hørte sidste forår, at selskabet Logistikkompagniet var på udkig efter lagerlokaler for en kunde, der siden skulle vise sig at være Cembrit A/S, og han kom derfor i tanke om det gamle Gram-kompleks med skinner "til døren". Det fortalte han til Carsten Moberg, der er medejer og forretningsudvikler hos Logistikkompaniet, og resten er, som man siger, historie.

Fordi derpå gik det stærkt, og lige før jul, blev det ellers nedlagte banelegemet indviet, og det løber lige forbi de to nye haller.

Under dagens rejsegilde lagde Per Beenfelt fra M Seven ikke skjul på, at han mente, det var noget af en håbløs opgave at transformere det gamle kompleks til brugelige bygninger, da han så det første gang. Men M Seven holdt ved, fordi de havde kunden.