Sjælden orkidee stopper bænke-planer

Vojens: Der er fuldt hus i Forum Vojens igen, selv om det op til generalforsamlingen tegnede lidt tyndt med besætningen for den to et halvt år gamle forening.

Foreningen arbejder blandt andet for at forskønne Vojens, binde byen bedre sammen med grønne områder, bekæmpe tomme bygninger og lægge planer for, hvordan Vojens kan ændre og udvikle sig i fremtiden.

Det er også de store linjer, man har med at gøre i foreningen, men der er også forholdsvis små ting, som kan vælte nok så store planer:

Formand for Forum Vojens, Karl Posselt, fortæller, at en sjælden orkidee med navnet skovhullæbe er fundet ved Vojens Rådhuscenter i et bed. Og det er jo altsammen meget fint, hvis ikke lige Forum Vojens havde planer om at forskønne området mellem centeret og bageren med bænke.

- En borger kom forbi, da vi var i færd med at måle op og indramme området. Han fortalte os, at "den går nok ikke" for der er fundet en sjælden blomst i det område, fortæller Karl Posselt med et skævt smil.

Den slags spøger man ikke med, så Forum Vojens måtte opgive bænke-planerne.

- Det er jo en meget sjov historie, der fortæller lidt om de finurlige forhindringer, vi kan støde ind i, når vi gerne vil gøre noget for byen, siger Karl Posselt.

I det hele taget kunne Forum Vojens godt bruge lidt mere assistance fra forvaltningen til at gøre foreningens forskellige ideer mere grydeklare til politisk behandling, så de ikke grundstøder, når de skal løbe af stablen.

- Vi har jo behov for folk med indsigt i kommuneplaner og med kendskab til at se på økonomien i tingene. Det kan vi godt opleve som ret vanskeligt af få støtte til. Men forvaltningen er jo nok også presset, siger Karl Posselt.

Det er i hvert fald ikke viljen til lokal forandring, der mangler, men mere den kyndige vurdering fra forvaltningens side, mener Karl Posselt.

Og der er nok at tage fat på for en by som Vojens.

- Tiderne er forandret, og man kan godt tænke, "hvordan klarer byen det", siger Karl Posselt.

Han peger blandt andet på nethandel, som noget, der kan tage livet af de sidste butikker, som den gør i alle andre byer også.

Men det er derfor, at det er vigtigt at have en forening som Forum Vojens.