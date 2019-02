Hun har været helt derude, hvor hun har grædt over ikke selv at kunne få fat i de piller, der kunne sætte en stopper for hendes liv. Men 47-årige Simone Hansen vil nu kæmpe med det sidste hun har, for at opleve sin datters konfirmation. Derfor ville hun ønske, at hun ikke skulle bruge så mange kræfter på at kæmpe med visitationen.