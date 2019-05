Haderslev Kommune afviklede for tredje gang i anledning af 4. maj et åbent sikkerhedspolitisk topmøde med deltagelse af fremtrædende politikere og sikkerhedspolitikske eksperter. Det var spændende, mente de unge.

Haderslev: 15-årige Katharina Hindrichsen Kley og veninden Mai Kristine Kehlert Schreinert fra Deutsche Schule Haderslebens 9. årgang lod torsdag skolebøgerne ligge og deltog i stedet i Åbent Sikkerhedspolitisk topmøde på Harmonien i Haderslev. - Det er jo spændende, og det er vigtigt at engagere sig, for det er jo os unge, der engang skal overtage landet, lød det fra de to piger. Katharina og Mai var blandt de små 300 deltagere, der mellem klokken 12 og 17 fik et indblik i nogle af de sikkerhedstrusler og udfordringer, verden i øjeblikket konfronteres med. Og også, hvilke problemstillinger store fredsbevarende institutioner og organisationer som FN, sikkerhedsorganisationen OSCE, Nato, og EU står over for i en tid, hvor verden på mange måder er i opbrud og intet er, som det plejer.

Baggrund Blandt deltagerne var:Hovedtalerne: Christian Friis Bach, Ulla Tørnæs Sven Sakhov. Andrius Kubilius.



Desuden Weekendavisens mellemøstkorrespondent Allan Sørensen og Dennis Kjeldsen Head of Policy, Advocacy and Learning ved DanChurchAid, Lars Bo Larsen, der er dansk ambassadør i EU, Henrik Breitenbauch fra Center for Militære Studier samt Claus Mathiesen fra Forsvarsakademiet.



Desuden deltog forsvars- og udenrigsordførere fra de politiske partier.

Foto: Jacob Schultz 15-årige Mai Kirstine Kehlet Schreinert og Katharina Hindrichsen Kley fra Deutsche Schule Hadersleben interesserer sig for politik og besluttede at deltage i det åbne møde, der blandt andet bøde på kaffe og kage. Foto: Jacob Schultz

Vigtig viden Haderslev Kommune havde under overskriften Fred, frihed og forsoning i anledning af 4. maj og lysfesten igen inviteret til topmøde, som igen i år havde deltagelse af politikere og førende eksperter fra ind- og udland. Blandt talerne var blandt andre udviklingsminister Ulla Tørnæs (V), den tidligere radikale udviklingsminister og undergeneralsekretær i FN, Christian Friis Bach og den tidligere litauiske premierminister, Andrius Kubilius. For Katharina og Mai var det en selvfølge at være med, efter at de havde læst om den åbne invitation på Facebook: - Vi er jo begge meget interesserede i politik, og det er vigtigt at vide noget om disse emner, og så er det jo også interessant at høre forskellige synspunkter, sagde de to piger, der syntes, det havde været meget spændende at høre om konflikterne i Mellemøsten. - Ulla Tørnæs holdt en god tale og kom også ind på de udfordringer, som klimaet giver. Det betyder noget for os unge, og så var det også spændende at lytte til Christian Friis Bach, som fortalte om, hvor vigtigt det er at opbygge et land.

Foto: Jacob Schultz Udviklingsminister Ulla Tørnæs (V) var med som én af de danske hovedtalere. Hun gav et indblik i, hvilken rolle Danmark spiller i det internationale nødhjælps- og udviklingsarbejde, og hvilke muligheder og udfordringer, det giver. Foto: Jacob Schultz

Reform af FN At det er vigtigt at finde løsninger på de konflikter, der truer verdensfreden - og det enkelte menneske - slog Christian Friis Bach fast, da han som den første indledte talerrækken. Med cirka 50 væbnede konflikter rundt i verden, er niveauet på det højeste siden den kolde krig. 68,5 millioner mennesker er på flugt, heraf 40 millioner internt i deres egne lande. - Hvad kan vi gøre? Vi tænker fred forkert. FNs Sikkerhedsråd er handlingslammet, der er derfor markant brug for at reformere sikkerhedsrådet, sagde han. - Fredsopbygning og forsoning efter en konflikt skal komme indefra og nedefra, sagde Christian Friis Bach, der mener, at FN kan få en mere aktiv rolle ved at forlange, at et veto fra et medlem af sikkerhedsrådet skal være begrundet. - I øjeblikket er der en mikrostyring af FN i en helt eksorbitant grad.

Foto: Jacob Schultz Omkring 250-300 var tilmeldt topmødet, der blev styret af moderatorerne Mette Walsted Vestergaard og Jens Worning. Han styrede blandt andet diskussionen om Henrik Breitenbauch fra Center for Militære Studier ved Københavns Universitet og Claus Mathiesen, der er studielektor i russisk ved Forsvarsakademiet og forhenværende forsvarsattaché i Ukraine. Foto: Jacob Schultz

Vedrørende Brexit, EU, Nato, cyberkrig samt Krim og Ruslands stigende indblanding i konfliktplagede lande over hele verden var også et tema. 21-årige Peter Hybschmann fra Haderslev, hans tvillingebror Morten Hybschmann og kammeraten Rasmus Hansen var også kommet til det sikkerhedspolitiske topmøde: - Det er spændende at høre om de forskellige udviklinger i blandt andet EU, FN og Nato, forklarer Peter, der som HTX-studerende har været involveret i internationale relationer i forbindelse med sit engagement i elevorganisationer. For hans bror Morten Hybschmann er verdens konflikter vigtig. Han er sergent på Haderslev Kaserne: - Det er dejligt at få et andet perspektiv på tingene her. Alt, hvad vi gør er jo politisk besluttet, siger Morten, der godt kan blive bekymret, hvis atomvåbenaftaler bliver omgået og lande begynder at gøre brug af mellemdistance-våben: - Lige pludselig kan man jo så få et begrænset mål. Arrangørerne havde gjort en del for at få unge med. Der var sendt en bus til Haderslev med studerende fra blandt andet Aalborg og Aarhus, og også studerende fra Københavns Universitet havde fundet til Haderslev. - Det var godt, for det var med til at kvalificere debatten, sagde byrådsmedlem Kjeld Thrane (K).

Foto: Jacob Schultz Ved bordene blev der i pausen snakket på livet løs. Her er det blandt andre kommunaldirektør Willy Feddersen, garnisonskommandant Lars Mouritsen (i midten), Haderslev Kaserne, Allan Kirk Jensen, der er chef for Beredskabsstyrelsen Sydjylland samt formanden for Haderslev Kasernes Venner, Ole Aaris. Foto: Jacob Schultz

Foto: Jacob Schultz De 21-årige brødre Peter og Morten Hybschmann fra Haderslev samt kammeraten Rasmus Hansen var også kommet til det åbne topmøde, fordi de syntes, det lød spændende. Foto: Jacob Schultz

Foto: Jacob Schultz Den tidligere sikkerhedsrådgiver for den estiske præsident i Nato og Washington, Sven Sakhov, der nu er direktør for tænketanken International Centre for Defence and Security i Tallinn gav et indblik i de udfordringer, verden står over for, set ud fra hans synsvinkel. Foto: Jacob Schultz