Sigtet for drab: 90-årig mand anholdt på plejehjem

Den ældre mand blev efter et grundlovsforhør løsladt. Han er stærk dement. Politiet fastholder sigtelsen for drab på kvinden.

En 90-årig mand blev tirsdag aften støttet ud til taxa af to medarbejdere fra Bregnebjerglundens Plejecenter i Vojens.

Den ældre mand var netop blevet løsladt af dommer Leon Fredgaard efter et kortere grundlovsforhør ved retten i Sønderborg i en tragisk sag.

Manden var sigtet efter straffelovens § 237 manddrab. Offeret er en 85-årig kvinde. Mandens attitude i retten tyder på, at han tilsyneladende slet ikke vidste, hvad der foregik.

Den demente mand blev anholdt på plejehjemmet. Han sad på en stol i den 85-åriges kvinde lejlighed, hvor et vindue stod åbent. Han er sigtet for mellem kl.19.00 og 20.15 at have dræbt den 85-årige kvinde, hvor dødsårsagen ifølge retsmedicinske undersøgelser kan være kvælning ved spærring af de ydre luftveje.

Afhøringen af den 90-årige demente mand ved grundlovsforhøret blev opgivet. Anklageren kunne slet få svar om noget som helst.

Den ældre mand blev løsladt af dommer Leon Fredgaard, da der ikke var en begrundet mistanke om, at manden har dræbt den 85-årige kvinde.

Politiet fastholder sigtelsen. Det betyder, at efterforskningen fortsætter og eventuelle dna-spor skal sikres.