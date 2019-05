Sidste skoledag er frihed

Afgangselever fra Haderslev Katedralskole og Det Blå Gymnasium fejrede torsdag sidste skoledag i Damparken. Her blev der serveret øl, spillet høj musik og festet.

- Det er sidste skoledag, det er bare vildt fedt. Vi har knoklet røven ud af bukserne, og nu er det så vidt, jubler de to piger, som fra næste uge kan se frem til læseferie, hvorefter eksaminerne venter. I slutningen af juni kan de to piger endelig få huen på.

Haderslev: 19-årige Emma Andersen har glædet sig længe. Det har veninden, den 17-årige Lykke Maimburg, også. Klædt ud som stuepige med en kort sort kjole og støvekost fejrer Emma denne torsdag sidste skoledag. To års HF-studier på Haderslev Katedralskole nærmer sig sin afslutning. Lykke havde valgt et military-outfit med camouflagefarvede bukser. Gemme sig ville hun dog ikke. Det gør Emma og de mere end 100 andre unge denne dag i Damparken nemlig ikke.

Glæden var ikke til at tage fejl af, da Emma Andersen og Lykke Maimburg fejrede, at skolen var forbi. Nu har de læseferie, og så gælder det eksamen. Foto: Jacob Schultz

Sabbatår venter

- Jeg glæder mig vildt. Jeg har taget 10. klasse med, så jeg har næsten gået i skole i 14 år, lyder det fra Emma, som ikke har tænkt sig at følge anbefalingerne fra de voksne og politikerne på Christiansborg om hurtigt at gå i gang med en uddannelse. Lykke er enig.

- Jeg er kun 17 år og synes, at jeg har godt af at et års ro, arbejde og komme lidt væk fra skolen. Jeg skal jo arbejde til jeg bliver 74 år, mindst, siger hun.

Fremtiden er denne dag dog først og fremmest koncentreret om at nyde dagen. De to unge har festet løs, siden skolen slap dem, og det agter de at blive ved med.

- Man siger, at HF'ere ikke kan feste. Det skal vi i hvert fald modbevise, forklarer de.