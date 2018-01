Sexvideo-sag: Afhøringer i Haderslev er begyndt

Otte unge fra Haderslev Kommune er sigtet i den store landsdækkende sexvideo-sag. Tre af disse er under 18 år, og afhøringerne begyndte tidligere på ugen.

Haderslev: Allerede først på ugen begyndte politiet i Haderslev afhøringerne af de sigtede i den store landsdækkende sexvideo-sag. I Haderslev Kommune er i alt otte sigtet, hvoraf tre er under 18 år.

- Nogle af de, der har været til afhøring, er helt almindelige unge, som vi aldrig har stiftet bekendtskab med før. Det giver et tydeligt billede af, at det er noget, som vi skal have ekstra fokus på, siger Lærke Mogensen, hotspotchef i SSP i Haderslev Kommune.

Sagen daterer sig tilbage til 2015, hvor en video af en 15-årig nordsjællandsk pige udsat for seksuelle handlinger, blev delt flittigt blandt unge på sociale medier, og på landsplan er mere end 1000 sigtet for at distribuere børneporno.

De mange sigtede udgøres hovedsageligt af unge mennesker, og udover de tre under 18 år i Haderslev, er yderligere fem lokale sigtet.