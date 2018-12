Sex-misbrugte voksne får hjælp af frivillige

Frivilligsektionen fik allerede sidste år et tilskud på 15.000 kroner til at undersøge muligheden for at etablere en indsats i Haderslev Kommune. Undersøgelsen viste, at der er et stort antal voksne med senfølger efter seksuelt misbrug i barndommen. Samtidig viste undersøgelsen, at der er stor interesse fra frivillige, der gerne vil være med til at etablere tilbuddet.

- Vi har kigget på tilbuddet i Odense. De gør et stort og vigtigt stykke arbejde, som vi vurderer også vil kunne være en hjælp for de borgere i kommunen, der har været udsat for seksuelt misbrug, siger Børge Koch, formand for udvalget for sundhed og forebyggelse i en pressemeddelelse.

Center for seksuelt misbrugte-Syddanmark, Frivillighedsektion har allerede et lignende tilbud i Odense, hvor man kan få rådgivning både individuelt og i grupper.

Haderslev Kommune får et tilbud til voksne, der har været udsat for seksuelt misbrug i barndommen. Det er Center for Seksuelt Misbrugte Syds Frivilligsektion, der står bag tilbuddet, som Haderslev Kommune støtter med 107.000 kroner.

Tilskuddet fra Haderslev Kommune på 107.000 finansieres i fællesskab af udvalget for sundhed og forebyggelse, voksenudvalget og beskæftigelses- og integrationsudvalget. Udgifterne dækker koordination af møder, transport samt supervision til de frivillige rådgivere.Center for Seksuelt Misbrugte Syds Frivilligsektion er et tilbud til mennesker over 18 år, der har været udsat for seksuelle overgreb på et eller andet tidspunkt i deres liv. Frivilligsektionen yder rådgivning individuelt og i grupper. Derudover har Frivilligsektionen en væresteds-funktion med forskellige aktiviteter. Tilbuddet er frivilligt drevet.

Formand er glad

Formanden for frivilligsektionen er glad for, at der nu gives penge til et frivilligt tilbud i Haderslev.

- Jeg er rigtig glad for at Haderslev Kommunes politikere anerkender denne målgruppes udfordringer og tager fat. Jeg er især glad på de seksuelt misbrugtes vegne, der nu også får adgang til et tilbud - både i Haderslev by og i Vojens. Det kan Haderslev Kommune være stolt over, siger Ib Thieme Rasmussen, bestyrelsesformand for Center for seksuelt misbrugte-Syddanmark, Frivillighed sektion

Der er i forvejen en række forskellige tilbud som voksne med senfølger af seksuelle overgreb kan modtage. For eksempel psykiatrisk behandling i regionalt regi, samtaler med psykologer via ét af de tre statsfinansierede centre for seksuelt misbrugte, kommunalt visiterede samtaler med psykologer eller kommunalt visiteret socialpædagogisk støtte.

Tilbudet bliver et supplement til eksisterende tilbud og vil være åbent for alle. Det vil ikke være nødvendigt at blive visiteret, ligesom der heller ikke er venteliste.