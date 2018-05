Serbisk turist røvede Netto

HADERSLEV: Et butikstyveri for et ringe beløb udviklede sig torsdag ved middagstid dramatisk med en menneskejagt gennem midtbyen. Klokken 12.44 fik butiksdetektiven i Netto på Lindedal mistanke til en kunde, som havde passeret kasselinjen og standser ham.

Det ville manden dog ikke lade sig stoppe af og skubber gentagne gange til butiksdetektiven. Derpå stikker manden af mod havneområdet med butiksdetektiven og flere ansatte i hælene.

På et tidspunkt samler han en sten op, vender sig om og truer med at kaste den på butiksdetektiven.

Men flere ser, hvad der foregår, og ved Rema 1000 på Sejlstensgyde lykkedes det en ukendt mand at standse butikstyven og foretage en civil anholdelse.

Politiet kommer til og overtager tyven. Det viser sig at være en 41-årig serber. Han fortæller at han er turist. Han bliver sigtet for røveri, fordi han truedes sig væk med vold. Han havde sammenlagt stjålet varer i Netto for 79 kroner blandt andet madvarer.

Klokken 11 fredag bliver han fremstillet i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling.

Der mangler dog et vigtigt vidne. Politiet efterlyser derfor den mand, som foretog den civile anholdelse ved Rema 1000.

- Vi vil rigtig gerne tale med ham og sige tak, siger politikommissær Henning Marcussen.