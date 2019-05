Senioraktiviteter i borgerforening

Haderslev: Kultur og Borgerforeningen Haderslevhus indleder med denne måneds komme en række senioraktiviteter i hverdagene.

Allerede mandag 6. maj lokker første arrangement, idet der mellem kl. 15 og 17 er mulighed for at øve selskabsdans med instruktøren Randi fra Randi's Dans, socialt samvær og fællesskab.

Som hovedregel vil der være aktivitet med bevægelse og mere stillesiddende samvær skiftevis hver anden uge. Arrangementerne vil i al væsentlighed finde sted på mandage.

Foreningens formål er at forebygge ensomhed samt skabe oplevelser for befolkningen i Haderslev kommune. Foreningen vil arrangere sociale aktiviteter for alle aldre, således at børn, unge, forældre og seniorer kan samles på tværs af generationer og genrer. Disse oplevelser skal være mindeværdige, og af følgende karakter: kulturelle, musikalske, underholdende og ikke mindst kulinariske.

Med initiativet er der desuden skabt grundlag for at genoplive et gammelt, kulturhistorisk spillested i centrum af Haderslev.