Selv den tungeste regn kan ikke slukke gnisten

HADERSLEV: Sammen gør vi i Haderslev en forskel. Det er et af de smukkeste budskaber i forbindelse med Stafet for Livet. En af de grupper, der for alvor er et eksempel på det, er "Byggemand Bob", hæren af pensionerede mænd, der har hænderne korrekt skruet på, som møder op "før festen" og "efter festen". Som altid er klar med hjælp, når det gælder byens store arrangementer, og som bare finder ud af at få ting til at virke, og som aldrig brokker sig over vejret, fordi det kan man ikke gøre noget ved.

Jo, de har også været på plads i Damparken siden tirsdag, og i vinterens løb har de mødtes og kreeret standere til bannerne og meget mere.

"Byggemand Bob" blev etableret i forbindelse med landsstævnet i 2006, men de er fortæller formanden Viggo Schmidt, der godt kunne bruge et par mand mere.

- Vi er alle friske, men der var to der faldt fra i foråret. Lige nu er vi ni i Damparken, men det var fordi ham på 85, han skulle hjem og sove til middag, klukkede Viggo Schmidt, mens hans og de øvrige "Byggemand-Bob'er".