Seks killinger fundet i en rygsæk i Damparken

HADERSLEV: Tirsdag ved 08-tiden gjorde kommunens servicemedarbejder Gitte Bundgaard et chokerende fund under sin morgenrunde i Haderslev Dampark.

- Jeg går rundt og samler affald, som jeg plejer, og så finder jeg en blå rygsæk omme på den anden side af Damkiosken på græsplænen ved bænken. Jeg tager rygsækken med mig hen til vores mandskabs-rum for at undersøge den nærmere. Tænker, at der nok er bøger i rygsækken, og nogle måske har glemt den. Men da jeg stikker hånden ned, mærker jeg noget blødt og levende. Der ligger seks små killinger helt klumpet sammen. Jeg får simpelthen sådan én forskrækkelse, fortæller Gitte Bundgaard.

Hun har været servicemedarbejder i Damparken i 27 år.

- Men jeg har aldrig oplevet noget lignende. Jeg har tidligere fundet katte, der har ligget døde i deres transportbure, men det har været voksne katte, konstaterer Gitte Bundgaard.

Men denne gang var det seks små lyslevende killinger, og de er stadig varme.

- Jeg ligger dem på et håndklæde under radiatoren, så de kan holde varmen, mens jeg finder ud af, hvem der kan hjælpe, fortæller Gitte Bundgaard.

Og hjælpen var heldigvis nær.

Pia Lind driver katte-internatet MinVenKatten på Aabenraa Landevej 138, hvor killingerne blev indleveret kort tid efter, at de blev reddet op af rygsækken.

Killingerne har det efter omstændighederne godt, fortæller Pia Lind.

- De er cirka ti dage gamle, og de har lige fået øjne. Det positive er, at de har fået råmælk ved deres mor, så de er i god stand - og de er sammen, så de skal nok klare sig, fortæller Pia Lind, som hurtigt fik en aftale i stand med Dyrenes Beskyttelse, der har fundet en frivillig plejefamilie til killingerne i Ejby på Fyn.

Killingerne skal have sutteflaske flere gange om dagen, og det er der plejefamilier, der er specialister i.

Nu håber Pia Lind bare det bedste for killingerne.

- Moderen kan være død, eller også har ejeren bare ikke kunne overskue det. Men uanset hvad, så er det ikke måden at gøre det på. Det er dyre-mishandling, og man bliver straffet for det, hvis man bliver fundet, konstaterer Pia Lind.

Rygsækken og tidspunktet killingerne blev fundet på, kan indikere, at dumpningen er sket på vej til arbejde eller skole.

Den koboltblå Jeva-rygsæk, som killingerne blev fundet i, er af mærket Jeva, der er meget brugt til skolebrug.

I rygsækken var også en mørkeblå dametop i størrelse S/M.

- Det ser ud til, at man lige har taget, hvad man kunne finde for at holde killingerne varme, konstaterer Pia Lind.