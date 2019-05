Sejlerturister og autocampere hilses velkommen til Haderslev med toiletter og badefaciliteter i topklasse

Haderslev Sejl Club (HSC) på Sydhavnsvej har investeret over to millioner i en ny servicebygning med bade- og toiletfaciliteter.

HADERSLEV: Mange medlemmer var samlet for at fejre den store begivenhed. Nemlig at Haderslev Sejl Club (HSC) har fået en ny servicebygning med toplækre og moderne bade- og toiletfaciliteter. Byggestilen falder flot sammen med det eksisterende klubhus. Det er blevet en sand fornøjelse at komme på toilettet eller i bad på Haderslev Havn, så bestyrelsesformand Carsten Mikkelsen forventer da også, at der vil komme endnu flere gæster, både sejlere og autocampere på besøg fremover. - Der er to flotte familierum, fire kombinerede bade og toiletrum samt et handicap bad- og toiletrum. Det hele selvfølgelig opvarmet af den nyeste teknologi, nemlig en luft/vand varmepumpeløsning, der er dimensioneret, så den på sigt også kan forsyne det oprindelige klubhus med varme og varmt vand, lød det Carsten Mikkelsen ved indvielsen af den nye servicebygning. Opgraderingen er lidt af en milepæl og noget, som HSC har drøftet i flere år. De nye faciliteter har kostet 2,3 millioner plus moms. - Vi har sparet op til det i ti år og selv betalt hver en krone, fortalte Carsten Mikkelsen. Det lokale tømrerfirma SB Tømrer har været hovedentreprenør på projektet, der samtidig sikrer HSC mod fremtidens klima-andringer. - Vi har også indbygget klima-sikring i kraft af en høj vandtæt sokkel, som er skjult af bræddebelægningen. Klimaforskernes meldinger kombineret med højvandet de seneste par år viser klar, at det er særdeles nødvendigt med øget fokus på klimasikring/vandstandstigning. Jeg vil betegne det som rettidig omhu, når vi har valgt løsningen med en høj vandtæt mur bag beklædningen og fået skodder, der kan sættes ned foran de to yderdøre i bygningen, forklarede Carsten Mikkelsen. I forbindelse med byggeriet har HSC også benyttet lejligheden til at påbegynde et mini-dige foran terrassen ved, som kan være med til at sikre selve klubhuset med oversvømmelse. Det vil løbende kunne udbygges. - Jeg er sikker på, at opgraderingen med nye bade-og toiletfaciliteter vil blive til glæde for vores mange medlemmer, og den vil også være med til at tiltrække flere gæstesejlere og autocampere, så vi kan få endnu flere turister til vores dejlige by, sluttede Carsten Mikkelsen. Til sidst råbte medlemmerne tre gange hurra for den flotte servicebygning, og så var der grillpølser, øl og vand.

Lokale håndværkere med SB Tømrer som hovedentreprenør har stået for projektet, og de fik ros for godt arbejde. Her er det Michael Jessen fra Slagtergades Installationsforretning, der har stået for VVS, el og ventilation. Foto: Dorthe Rasmussen

Carsten Mikkelsen fortæller, at man har tænkt meget over materialerne i den nye servicebygning. For eksempel har man valgt hævede toiletter, selv om de er dobbelt så dyre som almindelige toiletter. Det letter rengøringen, der varetages af et professionelt rengøringsfirma, så gæsterne vil altid møde lækre og rengjorte toiletter på Haderslev Havn. Foto. Dorthe Rasmussen

Ved terrassen har sejlclubben påbegyndt et mini-dige, der skal forhindre oversvømmelser. - De seneste par år har vi haft vand oppe på terrassen, fortæller Carsten Mikkelsen. Foto: Dorthe Rasmussen

Den nye servicebygning har to flotte familierum, fire kombinerede bade- og toiletrum samt et handicap bad- og toiletrum. Foto. Dorthe Rasmusssen

Opgradering af toilet og badefaciliteterne er ikke den eneste milepæl, sejlclubben kan fejre i år. Det er i år 120 år siden, at HSC blev oprettet. Foto. Dorhte Rasmussen

Med de nye lækre toilet- og badefaciliteter er det blevet endnu mere attraktivt for både gæstesejlere og autocamperfolket at sætte kursen med Haderslev Havn og især Haderslev Sejl Club. Foto: Dorthe Rasmussen